Медови мешац на тандем бициґли

Швайцарци, малженска параПолин и Винсент Андрешедзели на лавки у керестурским парку коло фонтани и бешедовали по французки, та нє могло нє опитац ше им хто су и одкаль су. У нас старши ґенерациї нє барз знаю шветово язики, та вец мушице похасновац мрию, интуицию и апликацию прекладателя на телефону.

У центру Руского Керестура сом стретла интересантних госцох, алє, по французки нє знам, а мой анґлийски, щиро поведзено, нє найлєпши. Озвала сом ше и дознала даскельо податки о нїх котри випатрали интересантни и роздумовала як ше порадзиц з нїма. Наволала сом свойо дзивче чий анґлийски на вельо висшим уровню як мой и поволала ю най ми преложи даскельо питаня.

ИНФОРМАЦИЇ О ДЕРЖАВИ У АЛПОХ

Полин ме перше поинформовала о Швайцарскей:

– У Швайцарскей штири язики официйни и ровноправно ше хасную: французки, нємецки, италиянски и „руменшˮ (ретромански – комбинация италиянского и нємецкого – ред), а шицки бешедую и анґлийски. У школи учиме найменєй три язики, алє у зависносци одтого у хторей обласци хто жиє. Заєднїцки шицким нам праве анґлийски. Векшина Швайцарцох бешедуєпо французки, нємецки и анґлийски.

Полин и Винсент жию нєдалєко од Лозани, у месце Шател Сен Дени.

Винсент програмер, а Полин инженєр защити животного штредку. Пре роботу су углавним у канцелариї, поготов Винсент, та им праве пре тото интересантне буц цо вецей вонка на швижим воздуху.

Було интересантне же чом шедза на лавочки у Керестуре и кадзи путую на нєзвичайней бициґли, за котру гварели же ше вола тандем бициґла. Одвитовали же бициґла нєзвичайна, бо два бициґли споєни до єдней и муша сотрудзовац єдно з другим же би цо швидше вожели. Сама бициґла прицагує погляди людзох котрих стретаю, и часто ше им велї випитую яка то бициґла. Праве прето упознали вецей людзох на своїх путованьох.

ТАЙНА ЇХ ПУТОВАНЯ

Полин з ошмихом одкрила їх тайну. Вони двойо малженска пара. Побрали ше початком 2022. року и теди задумали як ма випатрац їх медови мешац. Медзитим, пришла пандемия, два роки нє було допущене путовац, голєм нє так як вони сцели. Одкладали свой медови мешац даскельо раз, и конєчно, того лєта пришол час же би свою идею реализовали. Першобутни план бул же буду исц по драги коло Дунаю, та путованє так и започали. Винсент толкує:

– Зоз Швайцарскей зме рушели до Нємецкей на жридло Дунаю, та коло рики цо далєй… Медзитим, як рика постава ширша и мирнєйша, наишли зме на єдну озбильну ситуацию – коло Дунаю єст барз вельо суньоґи од котрих зме ше нє могли одбранїц, та зме ришели кус пременїц драгу и нє исц тельо коло води. Вчера зме сцигли до Зомбора, нєшка зме у Керестуре, ютре сцеме сцигнуц до Нового Саду, а вец до Беоґраду. Потим плануєме пойсц до Румуниї, Болгарскей и потим сцигнуц до Истанбулу. Гоч им Истанбул затераз конєчни циль, любели би свойо путованє закончиц на Блїзким востоку, исц по познатей Драги гадвабу. Кед ше им уда.

Познейше зме дознали же преспали у Вербаше, а потим предлужели драгу далєй. Як випатра їх путованє, можеме дознац и на їх веб-сайту на котрим описую свойо путованє: https://tandemontour.ch/ . Правда, сайт по французки, алє з оглядом на тото же тексти мож преложиц, єст цо интересантне и почитац.

САМИ ОДРЕДЗУЮ ТЕМПО

Винсент потолковал прецо добре путовац на бициґлох:

– На бициґлох добре путовац, бо ше путує и помали, а и швидко, по своїх потребох. Помали, бо идзеш зоз темпом яки тебе одвитує и можеш упознац людзох и бешедовац з нїма, видзиц як випатра держава у котрей ши, як ше жиє у нєй. Наприклад, накадзи зме вошли до Сербиї, станули зме после гранїци до банки. Єдна особа вишла з банки и такой ше нам опиталачи сцеме кафу, чи нам треба води. Нє бешедовала анї по нємецки, анї по анґлийски, а заш лєм зме ше спорозумели, зоз ґестами. Було барз интересантно. Кед идзеш на авту, таки искуства нє дожиєш.

Полин пояшнює же ше на бициґлох путує и швидко. Рушели зоз Швайцарскей 24. мая,а15. юния уж були у Сербиї. У каждей держави иншак, у каждей держави ше иншак жиє, алє потераз на драги упознали вельо людзох.

– Лєгчейше нам було у державох дзе ше бешедує язик котри розумиме.У Нємецкей и Австриї ше бешдує по нємецки, тот язик нам познати, та зме нє мали проблеми. Шицко вельо директнєйше и лєгчейше и можеш о шицким бешедовац. Стретнуц ше злюдзми котри нє бешедую исти язик як и ми, то цошка инше. На окремни способ зрозумиш жем у котрей ше находзиш. Мушиш пренайсц способ же биш комуниковал, цо исто интересантне, а часто и шмишне. Мушице похасновац мрию, интуицию, хасновац апликацию прекладателя на телефону. Ниа,упознали зме и Вас и Вашо дзвиче котре нам помага прекладац, лєм прето же сце ю поволали же би Вам помогла ‒ подзековна Полин.

ЗОМБОР ИМ ШЕ ВИДЗИ ФИНЕ МЕСТО ЗА ЖИВОТ

Интересовало нас же цо ше им пачи у Сербиї, у Войводини, бо лєм тоту часц по нашу розгварку и упознали. Винсент гвари:

– Вчера зме були у Зомборе. Коментаровали зме город и констатовали зме же Зомбор нє туристичне место, алє же то место за живот. Чувствуєме же би ше у Зомборе могло добре жиц. Єст улїчки дзе нєт превозки, дзе мож на мире шеднуц, побешедовац. Людзе нам понукали кафу, а то прекрашнє. Бали зме ше же на драгох превозки буду швидко вожиц. Но, шицки почитую предписаня, и притримую ше их. Наисце, барз фине место.

Полин додава:

– У Зомборе ше чувствуєш як дома. Город живи, а людзе источашнє цихи, добри, доброжичлїви, мирни. У Зомборе нєт вельо превозки як у вельких городох. Добре место же биш жил у нїм.

Єдине цо им покус завадза то же барз горуцо. Правда, тот дзень наисце припекало. З оглядом на тото же путую на бициґлох, интереснтне було чуц и дзе шпя.

– Шпиме у гостелох и готелох, окреме у Сербиї, дзе су нє драги, шицко приємне и ушорене. Индзей кампуєме, шпиме у природи. То иншаке, алє приємне. Питаме ше людзом дзе можеме преспац даґдзе…

За тото путованє Полин и Винсент даяки окремни пририхтованя нє мали. Но, и иншак водза єден здрави живот, препровадзую вельо часу у природи. Зоз Швайцарскей рушели так же вожели менєй километри през дзень. Потим ше орґанизем привикнє, чловек постава моцнєйши и може длужей вожиц. Кондиция вше лєпша. Нє понагляю, вожа тельо кельо им одвитує.

Сами себе пририхтую єдзенє. Пойду до супермаркетох и цо найду тото себе и пририхтаю. Интересовало нас чи лапаю риби, кед уж иду коло Дунаю, алє одвитовали же нє. За тото треба мац допущенє у каждей держави, а даґдзе и нє таке здраве окруженє, та ше нє усудзую.

Питали ше и нам цо бизме им препоручели поєсц у Сербиї.

Так нашвидко, на розум нам пришли чевапи и плєскавици, а з оглядом на тото же понагляли, нє понукли зме их зоз капущанїками або пирогами.

Їх одпочивок котри мал буц кратки, бул кус длугши, бо зме их затримали, алє вредзело. Якош ше ми видзи же би ше порихтац за подобних госцох и мац у понуканю нашо кулинарски специялитети котри би им були интересантни, а ту и упознаванє зоз културу и историю нашого места.