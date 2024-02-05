Медзи наградзенима и Руснаци

У орґанизациї Здруженя „Дружтво приятельох загради” (Temerini Kertbarátkör) зоз Темерину всоботу, 20. януара, у Спортским центру у тим городзе отримани 26. Медзинародни саям вина, на хторим участвовали числени викладаче, 14 жириї оценьовали – биле, червене, розе, шилер, десертне и овоцове вино и оценєни 593 прикладнїки вина.

Попри домашнїх винарох, на Саймe були и продукователє вина з Мадярскей, Румуниї, Молдавиї, Горватскей, Болгарскей, Словацкей.

Квалитет винох оценьовали 14 жириї тидзень пред Саймом, так же на Сайму могло покоштовац шицки, та и наградзени вина, и отримана святочносц додзельованя наградох.

Традицийно, на самим уходзе до спортскей гали, на Саям вина, шицких учашнїкох и госцох дочекали членїци „Дружтва приятельох загради” зоз, як вони гварели, найлєпшима поґачами зоз шкварками на швеце. У рамикох фестивалу отримана и двогодзинова културно-уметнїцка програма, а деґустация вина за нащивительох сайму, за хтору ше мушело купиц бон од 50 динари, тирвала до пополадньових годзинох. На Сайму ше зоз своїма продуктами представели и продукователє сира, домашнїх колачох и ручних роботох, и вино ше барз здало. Саям вина 2011. року вошол до ИПА програми Европскей униї як манифестация – Сход винарох з Панонскей нїжини. Задумани є як медзинародни сход продуковательох вина, винарских здруженьох и фахове деґустиранє и оценьованє квалитету вина. У орґанизованю Сайму помогли Општина Темерин и Туристична орґанизация општини Темерин.

КВАЛИТЕТ ОЦЕНЬОВАЛИ 85 СУДИЙОВЕ

Секретар Здруженя „Дружтво приятельох загради” Шандор Шнайдер гвари же квалитет вина оценьовали 85 судийове у 14 жирийох, же ше оценьовало 274 прикладнїки билого вина, 186 прикладнїки червеного вина, 81 розе вино, 14 шилер вина, 15 десертни вина и 23 овоцово вина. Додзелєни 19 вельки златни медалї, 145 златни медалї, 197 стриберни и 177 бронзово медалї, а други учашнїки достали припознаня сайму.

По пропозицийох, змагателє придали на оценьованє вино запаковане у фляшох од 0,75 литри и на фляшох мушело буц назначене мено продукователя, место одкаль вино, файта вина и рок продукциї. Оценьованє по прикладнїку коштало 500 динари. Комисиї потим оценьовали вино хторе було насипане до погарох и кажде вино мало свою шифру, цо значи же комисиї хтори оценьовали нє знали чийо вино оценюю. Було вельо квалитетного вино, та було и вельо награди у рижних катеґорийох.

ВИНАРИЯ „ЛАЦКО” ДОСТАЛА СТРИБЕРНИ МЕДАЛЇ, ГУДАК И БУДИНСКИ ПРИПОЗНАНЯ

У комисийох за оценьованє були и двоме Руснаци – дипломовани инжинєр технолоґиї Юлиян Рац з Руского Керестура и дипломовани инжинєр овоцарства и винїцарства Петро Сокол з Ердевику.

– Саям барз добре орґанизовани, вони убавена екипа и шицко було на високим уровню. Мойо „винске” дружтво з Керестура, нас седемцме, кажди з нас прави свойо вино. Ми нє маме свойо грозно, алє го купуєме и правиме вино, кажди прави иншаки файти и дружиме ше през тоту заєднїцку роботу. Грозно купуєме на двох локацийох, на Фрушкей гори и у Горґошу. Того року зме з билих винох правели Траминац и однєсли го на оценьованє и достали зме припознанє. Ми пробовали з грозна вицагнуц найвецей цо ше може, вино коштуєме, пиєме го, задовольни зме же ше можеме ношиц зоз шицкима. З нашого дружтва вино на оценьованє однєсли ми троме – Юлиян Будински з Керестура и Ириней Гудак з Нового Саду и я, моя Винария „Лацко” – гутори Юлиян Рац.

Юлиян Будински и Ириней Гудак, кажди за свойо вино файти Траминац на Сайму у Темерину достали по припознанє.

– На оценьованє сом однєсол мойо вино Розе з Мускат гамбурґу и од червених Мерлот, Kабернет и купаж зоз Мерлоа и Кабернета. Барз сом задовольни же моя Винария „Лацко” достала два стриберни медалї, за Мерлот и Каберне Совиньон. Барз сом задовольни з квалитетом и же их хваля шицки котри пробовали. Нє шицки з нашого дружтва у Керестуре однєсли свойо вино на оценьованє, алє ми маме и нашо оценьованє за Дзень св. Трифуна и воно за нас барз важне – гутори Юлиян Рац.

Вон гутори же прешли рок бул досц подли за грозно и за вино пре жимну яр, алє и пре дижджи и бурї през лєто.

– Вельо менши урожай грозна 2023. року у одношеню на прешли роки. Македония ма за 70 одсто менєй грозна, у нас исто менєй зродзело и подлєйши квалитет вина, а окреме били вина маю слабши квалитет. При червених винох лєпши квалитет, алє то прето же на оценьованє принєшени и одстати вина з прешлих рокох. Ми з нашого „винского” дружтва з Керестура на сайму коштовали углавним били вина, Траминци, же бизме поровнали з нашим вином, прето же зме обачели же єст вельки розлики у квалитету и смаку. Од осем Траминцох на сайму, кажди мал иншаки смак. Фокус нам бул же бизме вибрали Траминац яки сцеме сами направиц. Циль нам злєпшац технолоґию, каждого року ше усовершуєме, бо сцеме мац лєпши квалитет. Дома мам просториї за ферментацию и одлєжованє вина и шицку потребну апаратуру, мулячу, пресу, филтери, гордови, за цали технолоґийни процес, а мам и надосц знаня з тей обласци, гоч, правда же волїм традицийни способ правеня и дозреваня вина, як технолоґийни новотариї – гутори Юлиян Рац. Вон додава же червени вина найлєпши з брещковитих крайох, з каменїстей подлоги, а били зоз ровнїни и схилох горох.

КОМИСИЇ ЗА ОЦЕНЬОВАНЄ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ

Член жирия на Сайме у Темерину и наш познати фаховец за грозно и вино дипломовани инжинєр овоцарства и винїцарства Петро Сокол з Ердевику. Вон гвари же ше тераз винїцу рихта за нови урожай, же ше винову лозу орезує кеди ґод хвиля допущує и же то єдна з найзначнєйших роботох у винїцарстве.

– Комисиї на Сайму були интернационални, у каждей були пейц, шейсц члени хтори длугорочни продукователє вина, енолоґове, технолоґове. На чолє каждей комисиї бул енолоґ або технолоґ. Оценьовало ше фарбу, бистросц, пах и смак вина и кед ше шицко поздава, достава ше комплетну оцену и упечаток о вину. Кажда комисия оценєла коло 45–50 прикладнїки. Вино зме достали под шифрами, пробовали зме го, коментаровали и бодовали – гутори Петро Сокол.

За вельку златну медалю требало 94–100 боди, за златну медалю 82–94 боди, за стриберну медалю 72–82, за бронзову медалю 60–72, а за припознаня до 60 боди. Було и елиминациї, нєквалитетне вино ше анї нє оценьовало .

ҐАЗДОВСТВУ СОКОЛ З БИКИЧУ ДВА СТРИБЛА И ПРИПОЗНАНЄ

Польопривредне ґаздовство Сокол, Мирослава Сокола з Бикичу на сайму у Темерину достало стриберну медалю за вино Италиянски ризлинґ, стриберну медалю за вино Мерлот и припознанє за вино Розе. Мирослав Сокол у Бикичу ма 5,5 гектари винїци и помага братови у роботи на двох гектарох його винїци у Ердевику. Гвари же ше наздава же тот рок будзе лєпши од прешлого и за грозно, и за вино. На Саям до Темерину пре обовязки, понеже орезую винїцу, нє сцигли пойсц, лєм послали вино на оценьованє.