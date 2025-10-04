Медзи св. Савом и Доситейом

После 25 рокох у новинарскей професиї и два раз тельо на тим швеце, нєт вельо того цо ме може нєсподзивац. Гевти целово окуляри, хтори так добре стоя у младосци и хтори фарбя слику на оптимизем, сом заменєл зоз шивима хтори даваю вельо реалнєйшу слику реалносци. Ясне ми и же швет нє меняю идеали, алє интереси и схопносц же би ше тоти интереси витворели.

Най скрацим приповедку, ясне ми як тот швет функционує, а заш лєм сом себе дошлєбодзел же бим ше наздавал же студенти дацо пременя. Наздавал, мушим наглашиц, прето же сом реално нє верел. Нє було ми реалне же зоз шейтаньом по Сербиї, кифлочками и слизами мож пременїц дружтво хторе зоз козметичнима пременками стаґнира виками назадок. Єден напредок, два назадок, то наша реалносц и нє бешедуєм тераз о микрошветох як цо то вароши лєбо Войводина, гоч анї у нїх гражданска опция вецей нє моцна, алє бешедуєм о сербским дружтве у цалосци. Кеди ґод ше зявел дахто хто сцел поцагнуц напредок, бул зґажени. Анї нє треба патриц барз далєко до прешлосци, здогаднїце ше Зорана Дїндїча, Ивана Стамболича, зраженьох медзи Карадьордєвичами и Обреновичами и ниа вам слика Сербиї: вично подзелєна медзи Святим Савом и Доситейом Обрадовичом.

И тераз лоґичне питанє: га, добре, то вец так ма буц по конєц швета? Га, нє. Ма так буц док тото дружтво нє прилапи нужносц пременки и еволуира, лєбо док нє будзе знїщене у блаце превозидзених идейох зоз прешлосци. И праве прето, гоч нє резултовало зоз пременку системи хторей сом ше наздавал, важни студентски рух: нє пре кифлочки и горе-долу по Сербиї, алє пре идею еволуциї дружтва хтору ширели по тей жеми, пре толкованє тей идеї чия реализация у интересу цалого дружтва. Чи пременка можлїва такой? Га, нє. Нє верим же є можлїва анї о рок, алє заш лєм верим же ше у єдней хвильки случи, бо нам алтернатива дружтвено-цивилизацийна периферия и система хтора функционує по принципу кого познаш, а нє цо знаш док нє постанєме лєм там даяка фуснота у учебнїкох историї.

