Медзинародна конференция карпаторусинстики у Прешове

ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – На Прешовским универзитету у Прешове у Словацкей Републики 26. и 27. септембра отримана Медзинародна конференция под назву „Камо грядеши (Кадзи идзе) Динамични процеси у сучасней карпаторусинстики”.

Орґанизатор конференциї Институт русинского язика Прешовского универзитету, а на нєй участвовали представителє зоз Словацкей, України, Польскей, Мадярскей, Канади, ЗАД.

Конференцию отворел Валерий Падяк, орґанизатор з Институту, хтори преподава литературу и драматурґию, а присуствовали и директорка Институту русинского язика и култури Ана Плишкова, и проректор за науку Прешовского универзитету Марян Райферс.

На конференциї перше представени науково реферати, а потим шлїдзели академски дискусиї хтори буду хасновита инспирация русинским науковцох у дальшей практичней роботи.

Конференция мала три пленарни зашеданя, та перше бешедоване о образованю по русински од основней школи по универзитет – потреби реорґанизованя, дзе модератор бул Михаїл Капраль русински лингвиста зоз Мадярскей. Реферат Павла Маґочия зоз Универзитету у Торонту у Канади пречитал Валерий Падяк, а главна тема же як помогнуц Институту за русинистику же би у будучносци нє бул загрожени, а то посцигнє лєм теди кед будзе катедра, або окремни институт хтори нє будзе мац лєм предмети зоз язику, алє и зоз култури, историї. По його думаню, таки приступ треба пременїц нє лєм у Прешове, алє и на Оддзелєню за русинистику у Новим Садзе.

Окрем наукових роботох Ани Плишковей, Валерия Падяка и Володимира Фенича, добри реферат мал и методичар Марек Ґай, зоз Народного институту за образованє зоз Прешова, хтори представел актуални стан у образованю по русински у Словацкей у рамикох законских пременкох на хтори шицки школи до 2026. року муша прейсц.

У другим и трецим пленуме бешедоване о сучасней русинскей линґвистики и литератури, а у трецим о проблему историйного паметаня, традицийним и модерним способе чуваня, розвиваню язика култури и традициї Руснацох. О тих темох бешедовал Михаїк Капраль и Марияна Лявинец Уґрин зоз Мадярскей, Михал Павлич и Домоника Новотна зоз Словацкей. Петро Медвидь бешедовал о проблемох прекладаня на русински язик, и надпомнул же ше у януару 2026. року будзе преславйовац 30 роки як кодификовани русински язику у Словацкей, гоч ище 1983. року о. Франтишек Крайняк почал прекладац библийни и литурґийни тексти на русински язик, а 1988. року русински язик було чуц на сцени Театру Александра Духновича. Демко Трохановски зоз радия Лем.фм зоз Польскей бешедовал о кодификованих и нєкодификованих язикох у медийох по русински, з окремну увагу на лемковски язик. Представителє младшей ґенерациї русинистох, Ана Замутовска и Мафтей Допиряк зоз Словацкей и Старик Полок зоз ЗАД бешедовали о модерних комуникацийох и їх уплїву на розвой и очуванє карпаторуского идентитету.