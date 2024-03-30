ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – Институт за русински язик и културу Прешовского универзитету у Прешове у Словацкей пририхтує 12. Медзинародну лєтну школу русинского язика и култури наволану Studium Carpatho-Ruthenorum 2024, хтора будзе отримана од 9. по 29. юний.

За вецей информациї о тим тринєдзельовим проєкту, видео презентацию зоз дотерашнїх отриманих школох, як и поволанку на лєтну школу мож найсц на порталу Института за русински язик и културу на тим линку.

Медзинародна лєтна школа русинского язика и култури наменєна каждому хто заинтересовани учиц русинск литературни язик и упознац ше зоз културу карпатских Русинох, стредньошколцом и студентом, алє и старшим як 18 роки.

Циль проєкту здобуванє, односно преглїбйованє комуникацийней компетенциї на русинским литературним язику и преширйованє знаня зоз обласци карпато-русинскей историї, култури, литератури, етноґрафиї.