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Медзинародна науково-фахова конференция Интеркулт 2023 нєшка у Новим Садзе

автор В. Вуячич, Ол Папуґа
автор В. Вуячич, Ол Папуґа 82 Опатрене

НОВИ САД – Медзинародна науково-фахова конференция Интеркултуралносц у образованю/Интеркулт 2023, нєшка, соботу, 7. октобра у Студентским центру „Европа” (Чирила и Методия 11) у Новим Садзе. Конференция почнє на 10 годзин.

Орґанизатор Педаґоґийни завод Войводини у сотруднїцтве зоз Оддзелєньом за русинистику Филозофского факултету.

Пленарне викладанє Линґвокултуралносц и интеркултуралносц – приклад руского язика отрима проф. др Михайло Фейса. На тей конференциї зоз роботу на тему интеркултуралносци у читанкох за основну школу буду участвовац и др Александер Мудри и др Ана Римар Симунович, а Славица Чельовски и Доротеа Будински представя роботу о руско-сербскей двоязичносци.

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