Медзинародна наукова конференция „ИнтерКулт 2024”

НОВИ САД – Ювилейна дзешата медзинародна наукова конференция Интеркултуралносц у образованю „ИнтерКулт 2024” отримана всоботу, 28. септембра, у Мадярским културним центру „Петефи Шандор” (Йожефа Атили 16) у Новим Садзе.

Пленарне викладанє „Карпато-панонски паралели – културеми менталней ґеоґрафиї при Русинох у Польскей и Войводини” отримал др Томаш Квока. На тей конференциї наукову роботу приявел проф. др Михайло Фейса, а свойо роботи викладали доц. др Ана Римар Симунович, доц. др Александер Мудри, и маст. Александра Деянович.

Наукову конференцию Интеркултуралносц у образованю „ИнтерКулт 2024ˮ орґанизує Педаґоґийни завод Войводини зоз Филозофским факултетом – Универзитет у Новим Саду и Учительски факултет на мадярским наставним язику у Суботици.