Медзинародна наукова конференция „ИнтерКулт 2025”

НОВИ САД – Єденаста медзинародна наукова конференция Интеркултуралносц у образованю – ИнтерКулт 2025 будзе отримана на соботу, 11. октобра, у Мадярским културним центру „Петефи Шандор” (Улїца Йожеф Атили 16-18).

Наявене же на отвераню конференциї буду присутни директор Педаґоґийного заводу Войводини Янош Пушкаш, представнїки амбасадох Румуниї, Словацкей, Горватскей, Мадярскей, представнїки Универзитета у Новим Садзе, Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заеднїци и представителє националних совитох у АП Войводини.

Пленарне викладанє Историоґрафска анализа розвою рускей заєднїци и єй специфичносцох на мапи мултикултуралносци Войводини отрима др Дюра Гарди.

Зоз наукову роботу на конференциї буду участвовац и доц. др Ана Римар Симунович, и мср Александра Деянович зоз Оддзелєня за русинистику Филозофского факултета у Новим Садзе.

Конференцию орґанизує Педаґоґийни завод Войводини у сотруднїцтве зоз оддзелєнями за гунґарологию, румунистику, русинистику и словакистику Филозофского факултета Универзитета у Новим Садзе и Учительским факултетом на мадярским наставним язику у Суботици.

Конференция почнє на 10 годзин.