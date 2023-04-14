Медзинародна наукова конференция у Ужгородзе

УЖГОРОД (УКРАЇНА) – У Ужгородзе, 20-21. априла, будзе отримана Медзинародна наукова конференция „Тенденциї розвитку українскей литератури у общеевропским контексту” пошвецена 90-рочнїци од народзеня Олекси Мишанича, члена-кореспондента НАН України, лауреата Националней награди „Т. Г. Шевченко”.

У програми конференциї роботи велького числа учаснїкох з цалей України и иножемства, а зоз Сербиї з рефератом участвує Микола М. Цап, одвичательни редактор часописа „Шветлосц”, котри поднєше реферат з насловом „Олекса Мишанич и Руснаци Югославиї/Сербиї”.

Як предвидзене, после отриманей конференциї роботи шицких учаснїкох буду обявени у окремним науковим зборнїку.

Орґанизаторе конференциї Министерство просвити и науки України, Институт литератури „Т. Г. Шевченко” НАН України, Ужгородски национални универзитет и Нїредьгазски универзитет (Нїредьгаза, Мадярска).