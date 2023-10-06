Медзинародна науково-фахова конференция Интеркулт 2023 на соботу у Новим Садзе

НОВИ САД – Медзинародна науково-фахова конференция Интеркултуралносц у образованю/Интеркулт 2023, будзе отримана на соботу, 7. октобра у Студентским центру „Европа” (Чирила и Методия 11) у Новим Садзе. Конференция почнє на 10 годзин.

Орґанизатор Педаґоґийни завод Войводини у сотруднїцтве зоз Оддзелєньом за русинистику Филозофского факултету.

Пленарне викладанє Линґвокултуралносц и интеркултуралносц – приклад руского язика отрима проф. др Михайло Фейса. На тей конференциї зоз роботу на тему интеркултуралносци у читанкох за основну школу буду участвовац и др Александер Мудри и др Ана Римар Симунович, а Славица Чельовски и Доротеа Будински представя роботу о руско-сербскей двоязичносци.