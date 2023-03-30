Медзинародна науково-фахова конференция

НОВИ САД – Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултету Универзитета у Новом Саду орґанизує Медзинародну науково-фахову конференцию Сучасна славистика нєшка и у будучносци. Конференция будзе отримана 18. авґуста 2023. року, а годно участвовац наживо або онлайн у тирваню од 10 по 15 минути.

Планує ше публикованє Кнїжки абстрактох (М34), и за прияву потребне послац наслов, кратки абстракт и ключни слова на e-адресу проф. др Михайла Фейси (mihajlo.fejsa@ff.uns.ac.rs, тел. 062 590 341) по 31. май 2023. року.

Роботи зоз Конференциї буду публиковани у Зборнїку роботох Медзинародней науково-фаховей конференциї Сучасна славистика нєшка и у будучносци (М14)у другей половки 2024. року, цо значи же готови роботи треба придац по 31. май 2024. року. Роботи за публикованє треба же би були порихтани по упутству за пририхтованє рукописох за друкованє у наукових часописох Филозофского факултета у Новим Садзе (оп. напр. godisnjak.ff.uns.ac.rs, б. 285-295; rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs, б. 173-178).