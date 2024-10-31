Медзинародни днї енерґетики и инвестицийох на Новосадским сайме

НОВИ САД – На Новосадским сайме у Конґресним центре Мастер 6. и 7. новембра буду отримани 13. Медзинародни днї енерґетики и инвестицийох.

Циль форуму же би ше гражданє поинформовали о постояцих програмох и инициятивох, о енерґетскей ефикасносци и отримовней енерґиї, о способох рационалного хаснованя енерґиї у обисцох, о енерґетски ефикасних технолоґийох, доступних механїзмох финансованя…

Фахово сходи провадзи и часц дзе ше представя подприємства, институциї и локални самоуправи зоз проєктами у обласци енерґетики.

Партнер манифестациї проєкт Лєпша енерґия Америцкей аґенциї за медзинародни розвой (USAID) и Город Нови Сад зоз потримовку Покраїнского секретарияту за енерґетику, будовательство и транспорт.