МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – Медзинародни дзень мацеринского язика означени у Миклошевцох у орґанизациї КУД „Яким Ґовля” Миклошевци и Основней школи Чаковци.

Пригодна програма зоз хтору означени Медзинародни дзень мацеринского язика отримана всоботу, 22. фебруара у Доме култури Миклошевци, за Рутенпрес доявела учителька и руководителька дзецинских секцийох у Културно-уметнїцким дружтве „Яким Ґовля” Леся Мудри.

Попри домашнїх членох КУД „Яким Ґовля” и школярох Основней школи Чаковци, на програми участвовали дзецински фолклорни ґрупи словацкого КПД „Людевит Штур” з Илоку, мадярского КУД „Чаковци” з Чаковцох, горватского КУД „И.Ґ.Ковачич” з Ловасу.

Програму финансийно потримали Совит за национални меншини РГ и Руска рада Општини Томповци.