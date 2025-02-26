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Означени Медзинародни дзень мацеринского язика

автор В. Вуячич, фото: Л. Мудри
автор В. Вуячич, фото: Л. Мудри 16 Опатрене

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – Медзинародни дзень мацеринского язика означени у Миклошевцох у орґанизациї КУД „Яким Ґовля” Миклошевци и Основней школи Чаковци.

Пригодна програма зоз хтору означени Медзинародни дзень мацеринского язика отримана всоботу, 22. фебруара у Доме култури Миклошевци, за Рутенпрес доявела учителька и руководителька дзецинских секцийох у Културно-уметнїцким дружтве „Яким Ґовля” Леся Мудри.

Попри домашнїх членох КУД „Яким Ґовля” и школярох Основней школи Чаковци, на програми участвовали дзецински фолклорни ґрупи словацкого КПД „Людевит Штур” з Илоку, мадярского КУД „Чаковци” з Чаковцох, горватского КУД „И.Ґ.Ковачич” з Ловасу.

Програму финансийно потримали Совит за национални меншини РГ и Руска рада Општини Томповци.

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