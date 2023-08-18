Медзинародни фестивал дуйних оркестрох у Новим Садзе

НОВИ САД – Медзинародни фестивал дуйних оркестрох будзе отримани нєшка и ютре, 18. и 19. авґуста на вецей местох на отвореним у Новим Садзе.

Фестивал почнє зоз преподаваньом „Дуйни инструменти у Сербиї”, у Архиву Войводини, нєшка, 18. авґуста, на 19 годзин, а о историї дуйних инструментох на наших просторох будзе бешедовац проф. Борис Матиєвич зоз Музичного цантра Панчево. Потим Полицийни оркестер МУП Републики Сербскей отвори фестивал на 20 годзин у Амфитеатру Архиву Войводини.

На соботу, 19. августа од 11:00 годзин буду променадни концерти у Дунайским парку и на площи опрез Променади, док од 18 годзин будзе дефиле музичарох од Дунайского парку по Сербски народни театер дзе на 19 годзин почнє заєднїцки концерт дуйних оркестрох, наведзене у сообщеню организатора.

Орґанизаторе Фестивалу дуйних оркестрох Дуйни оркестер „23. Октобер” и компания Колор медиа комуникациї (Color Media Communications), зоз институцийну потримовку Городскей управи за културу Города Нового Саду и Покраїнского секретарияту за културу.

Програму мож опатриц на тим сайту.