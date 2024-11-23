КОЦУР – У Велькей сали Дома култури у Коцуре нєшка, 23. новембра, будзе отримани Медзинародни фестивал фолклору „Дзеци чуваре традициї – дєрмаˮ.

Програма почнє на 18 годзин, а участвовац буду КУД „Др Младен Стояновичˮ Младеново, КУД „Бранко Радичевичˮ Сириґ, КУД „Златне струнеˮ Пиньвиц, КУД „П. П. Нєґошˮ Ловченац и КУД „Жатваˮ Коцур.

Орґанизаторе Медзинародного фестивалу фолклору коцурске КУД „Завичайне врелоˮ, а ґенерални спонзоре Општина Вербас, Туристична орґанизация општини Вербас и Месна заєднїца Коцур.