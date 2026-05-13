Медзинародни координатор зоз Шведскей нащивел Школу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основну и штредню школу зоз домом школярох Петро Кузмяк, вчера и позавчером, 11. и 12. мая, нащивел Йоран Анлайн, медзинародни координатор обласци Ґаґнеф зоз Шведскей, а зоз цильом же би ше запровадзело медзинародне сотруднїцтво през Ерасмус+ проєкти, хтори финансує Европска уния, а у хторих керестурска школа участвує уж вецей роки.

У промоциї школи були уключени числени наставнїки и наставнїци, а хтори през рижни активносци зоз паном Анлайном мали задумку пренайсц заєднїцку тему, на основу хторей би ше запровадзело дальше сотруднїцтво.

Акцент бул на очуваню националного идентитету и язика, на активносцох хтори ше запровадзує на уровню школи и як менши проєкти, алє и на тоти хтори повязани зоз другима институциями.

Пан Анлайн присуствовал на настави, бешедовал зоз наставнїками и школярами, же би видзел як функционує школа. Вон з тей нагоди гварел же школа у Керестуре прицагла його увагу пре роботу на меншинским язику и пестованє културней и язичней рижнородносци, а у цилю му же би школяре зоз Шведскей, през Ерасмус+ програму, здобули нови искуства и упознали иншаки култури и образовни системи.

Школа Петро Кузмяк уж роками уключена до Ерасмус+ прграми и потераз мала нагоду сотрудзовац зоз численима европскима жемами.