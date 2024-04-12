Mедзинародни польопривредни саям будзе од 18. по 23. май

НОВИ САД – Найвекша приредба Новосадского сайма, 91. медзинародни польопривредни саям будзе отримани од 18 по 23. май, сообщел Новосадски саям.

Оценьованє квалитета у блїзко трицец робних ґрупох почало у фебруару и будзе закончене у маю, припознаня ше будзе додзельовац под час Польопривредного сайма, а найлєпшим на Вечару шампионох.

Важне место, на коло 18.000 квадратни метери саямского простору, забера вистава польопривредней механїзациї на хторей буду викладаче зоз нашей жеми и зоз иножемства – Италиї, Турскей, Австриї Мадярскей, Шпаниї, Китаю и Словениї.

Як и скорейших рокох, та и того, Компания КИТЕ ДОО будзе дарователь у Дарунок-бависку, дзе найвекша награда будзе трактор Джон Дир 5045 д (John Deere 5045 d) без преднього цаганя, дарунок хтори ше шицким барз пачел и предходних рокох.

Поєдинєчни уходнїци коштаю 800 динари, а при колективних нащивох 600 динари по особи (кед у ґрупи єст вецей як 15 особи). Уходнїци за школярох, студентох и пензионерох, за дзеци од 7 пo 14 роки кошта 400 динари. Шицки купени уходнїци источашнє и купони за участвованє у Дарунок-бависку.