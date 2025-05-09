Медзинародни польопривредни саям почнє 17. мая

НОВИ САД – На Новосадским сайме 92. медзинародни польопривредни саям будзе отримани од 17. по 22 май.

Конференция за новинарох, на хторей сообшене вецей о вистави и на хторей наявени активносци отримана у Медия центре у Баоґрадзе, сообщене зоз Новосадского сайма.

Найвекша аґробизнис подїя як и скорей отримує ше зоз потримовку Ґлобос осиґураня (Globos osiguranje) – ґенерални спонзор, Ал Дахра (Al Dahra) – златни спонзор, Банка Поштанскей шпоровнї – Банка партнер, Министерство польопривреди, лєсарства и водопривреди, Покраїнска влада зоз секретариятами за польопривреду и привреду, Город Нови Сад и Компания Ките ДОО (Kite DOO) – дародаватель у Дарунок-бависку.

Медзинародни польопривредни саям, того року, ношитель ознаки „Найлєпше з Войводини” ма потримовку Италиї як Стратеґийного партнера Польопривредного сайма.

Уходнїци буду 800 динари по особи, а мож их купиц и онлайн на Ґиґс Тиксу (GigsTix) и на сайту Новосадского сайма, будзе ше их предавац и на касох на уходзе на Саям. За орґанизовани нащиви уходнїци буду 600 динари по особи, а за орґанизовани нащиви школох и факултетох и пензионерох уходнїци буду 400 динари.

Фамелийни дзень, кед цала фамелия годна войсц за купену єдну уходнїцу од 800 динари будзе стреда 21. май.

Роботни час на Сайму будзе од 9 до 18 годзин.