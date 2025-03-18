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Нєшка почина Медзинародни саям кнїжкох

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 3 Опатрене

НОВИ САД – На Новосадским сайме нєшка отворени Медзинародни саям кнїжкох. Орґанизаторе наявели вельке число викладачох зоз Сербиї и реґиона.

На Медзинародним сайме кнїжкох у Гали 1 на Новосадским сайме, од 18. по 24. марец буду виложени и промововани виданя зоз обласци литератури, медийох, белетристики, як и видавателє зоз дїлами на язикох националних меншинох…

Свойо виданя представя вєдно Завод за културу войводянских Руснацох и НВУ Руске слово, на штварток 20. марца. Промоциї виданьох буду од 15 до 16:30 годзин на штанду и на малей бини Покраїнского секретарията за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци. У истим термину и на истим месце буду представени и виданя Рускей матки и КПД ДОК

Орґанизатор наявел же и нащивительох очекую велї премиєрни виданя, промоциї, атрактивни програми, вистави, алє и значни попусти.

Роботни час дакус пременєни у одношеню на прешли роки: вовторок, стреду и штварток Саям будзе отворени од 10 до 20 годзин, на пияток и соботу од 10 до 21 годзин, на нєдзелю од 10 до 20 г. и на пондзелок на Саям годно войсц од 10 до 16 годзин.

Источашнє и у истих терминох будзе орґанизована и Вистава Арт Експо.

Саям ґейминґу НС Ґейминґ вик будзе отримани од 21. по 23. марец и роботни час будзе 10 до 22 годзин.

Уход ше нє будзе наплацовац.

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