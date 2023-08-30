Медзинародни саям лову и риболову того року нє будзе отримани

НОВИ САД – Медзинародни саям лову и риболову на Новосадским сайму, чийо отримованє було заказане за период од 27. спетембра по 1. Октобер, того року нє будзе отримани – сообщене 29. авґуста з Новосадского сайма.

Причина за одказованє тей саямскей манифестациї, як пише у сообщеню, факт же на моци мораториюм за видаванє одобреньох за набавку оружия и оружийних новинох, хтори пошлїдок Заключеня Влади Републики Сербиї. Прето нєт условия за отримованє тей саямскей манифестациї.

З Новосадского сайма визначую же тота манифестация роками рахована як найзначнєйша у тей часци Европи. На 54. Медзинародним сайме лову и риболову, хтори прешлого року отримани од 28. септембра по 1. октобер, було вецей як 26.000 нащивительох, а наступели и вецей як 100 викладаче зоз Сербиї, Мадярскей, Австриї и БиГ.

На Новосадским сайму ше наздаваю же шлїдуюци Медзинародни саям лову и риболову будзе орґанизовани у вигоднєйших условийох накадзи буду одвитуюци обставини.