Руски видавателє ше представели на Медзинародним сайме кнїжкох

НОВИ САД – На Медзинародним сайме кнїжкох у Новим Садзе представени виданя по руски НВУ Руске слово и Заводу за културу войводянских Руснацох, як и виданя Рускей матки и КПД ДОК.

Промоция отримана вчера, 20. марца, на штанду Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, а у фокусу були кнїжки хтори обявени у другей половки прешлого и початком того року, односно помедзи два сайми у Новим Садзе.

Окремни акцент бул на насловох хтори з друку вишли праве пред Саям.

Директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош представел моноґрафию Мит завичаю у творчосци Михайла Ковача др Ани Римар Симунович о хторей попри авторки бешедовал и єден з рецензентох проф. др Юлиян Тамаш. Моноґрафия вишля у совидавательстве Заводу за културу войводянских Руснацох и Филозофского факултета Универзитету у Новим Садзе як перши наслов у новопорушаней едициї Др Янко Рамач.

НВУ Руске слово и Завод за културу совидавателє и романа Рика Мономах – Aвтобиоґрафски роман Юлияна Тамаша, найновшей кнїжки у Едициї Верхи, о хторей зоз автором бешедовал дакедишнї редактор Видавательней дїялносци Руского слова Микола Шанта

У предлуженю промоциї през розгварку хтору модеровала редакторка часописа Заградка Ясмина Дюранїн, бешедоване о кнїжкох за дзеци НВУ Руске слово. Олена Планчак-Сакач бешедовала о своєй сказки Карпатски шаркань, Ирина Гарди Ковачевич о сликовнїци Здравканє то красне воспитанє, а Наташа Еделински Миколка о сликовнїци Числа.

Кед слово о виданьох хтори обявела Руска матка, єй предсидатель проф др Михайло Фейса представел два найновши публицистични наслови чий є и коавтор – моноґрафию Перши конфесионални школи на руским язику проф. др Михайла Фейси и проф. др Александра Янковича, як и зборнїк Интеркултурална димензия у образовней вертикали на руским язику, чийо авторки попри Фейси и Доротеа Будински Бабич и Славица Чельовски, а совиданє є Рускей матки з Педаґоґийним заводом Войводини.

Ґу тому, Лїляна Кирда бешедовала о своєй кнїжки поезиї Ядро, док Владимир Лазор представел кнїжку Путованє през шаховске кральовство, хтора єдинствена публикация по руски о тим древним бависку.

Медзинародни саям кнїжкох у Новим Садзе тирва по пондзелок, 24. марца.