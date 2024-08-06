Пририхтує ше Медзинародни наукови симпозиюм о владикови Дионизийови Нярадийови

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, вчера, 5. авґуста, отримана перша схадзка Епархийного одбору за означованє 150-рочнїци од народзеня владики Дионизия Нярадия.

На схадзки розпатрани план пририхтованя Медзинародного наукового симпозиюму „Владика Дионизий Няради: живот и дїло“, як и других провадзацих програмох вязаних за тот вельки ювилей.

Заплановане же би ше Медзинародни наукови симпозиюм, вєдно з другима провадзацима змистами отримало у Руским Керестуре и Новим Садзе, у другей половки новембра того року, а точни датум отримованя будзе познєйше одредзени.

Орґанизатор наукового симпозиюму будзе Епархия св. Миколая, у сотруднїцтве з Ужгородским националним универзитетом – Науково-виглєдовацким институтом українистики „Михайло Мольнар“ и з лоґистичну потримовку Заводу за културу войводянских Руснацох.

На схадзки присуствовали священїки Владислав Варґа, Дарко Рац и Михайло Шанта, як и директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош.