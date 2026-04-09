Медзиокружне змаганє з руского язика будзе 18. априла

автор В. Вуячич
ДЮРДЬОВ – Тогорочне Медзиокружне змаганє з руского язика и язичней култури будзе отримане на соботу, 18. априла, а  Републичне змаганє будзе 23. мая у Основней школи Йован Йованович Змай  у Дюрдьове, Општина Жабель, Школска управа Нови Сад. 

На змаганю, тести буду ришовац школяре основних школох хтори маю порядну наставу по руски, як и школяре зоз основних школох у хторих ше учи руски язик зоз елементами националней култури як виборни предмет.

Змаганє орґанизую Министерство просвити Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ОШ Йован Йованович Змай зоз Дюрдьова.

