Отримане Медзиокружне школске атлетске першенство

НОВИ САД – На Медзиокружним школским атлетским першенстве хторе було отримане 20. марца на стадиону фодбалского клуба Войводина у Новим Садзе участвовали и атлетичаре зоз АК „Русин”.

На змаганю участвовали: Валентина Надь, Лука Стойков, Тони Орос, Дюла Фаркаш, Патрик Варґа, Єлисей Пап и Матия Чапко.

Кед слово о резултатох, у моцней конкуренциї Валентина Надь завжала 2. место и достала стриберну медалю у скоку до висока, док хлапци екипно тиж завжали 2. место и достали стриберни медалї.

Нажаль и попри одличних резултатох хтори зазначели нашо млади алтетичаре, нє поспишело ше им пласовац ше на Державне школске атлетске першенство.