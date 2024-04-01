Медзиокружне змаганє з руского язика будзе на соботу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штернасте медзиокружне змаганє з руского язика и язичней култури будзе отримане на соботу, 6. априла у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

На змаганю, тести буду ришовац школяре основних школох хтори маю порядну наставу по руски, як и школяре зоз основних школох у хторих ше учи руски язик зоз елементами националней култури як виборни предмет.

Змаганє орґанизую Министерство просвити Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ОШШ зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура.