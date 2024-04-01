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Медзиокружне змаганє з руского язика будзе на соботу

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 31 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штернасте медзиокружне змаганє з руского язика и язичней култури будзе отримане на соботу, 6. априла у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

На змаганю, тести буду ришовац школяре основних школох хтори маю порядну наставу по руски, як и школяре зоз основних школох у хторих ше учи руски язик зоз елементами националней култури як виборни предмет.

Змаганє орґанизую Министерство просвити Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ОШШ зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура.

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