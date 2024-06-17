У Шидзе всоботу отримани „Мелодиї руского двору” (фото+видео)

ШИД – У Шидзе всоботу, 15. юния отримани традицийни, 17. Фестивал народних оркестрох „Мелодиї руского двору” чий орґанизатор Културно-просвитне дружтво „Дюра Киш” зоз того городу. Фестивал того року бул змагательного характеру, а за награди ше змагали седем оркестри.

Фахови жири у катеґориї малих оркестрох за найлєпши преглашел Оркестер КУД „Яким Гарди” зоз Петровцох у Републики Горватскей чий уметнїцки руководитель Мартин Седлак, док у катеґориї вельких оркестрох по одлуки фахового жирия найлєпши бул Народни окестер „Юлиян Рамач Чамо” Дома култури Руски Керестур чий руководитель Кристиян Няради. Керестурски оркестер хтори на Фестивалу наступел зоз солистом Мирославом Малацком, достал и Награду публики.

Попри побиднїцких оркестрох, на „Мелодийох руского двору” у змагательней часци участвовали и оркестри КПД „Карпати” зоз Вербасу, КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, РКЦ зоз Нового Саду, КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова, як и оркестер домашнього КПД „Дюра Киш” зоз Шиду. У ревиялней часци фестивалу хтори отримани на узвичаєней локациї у порти Лєтнeй владическей резидзенциї у Шидзе, наступели члени РКУД „Гавриїл Костельнїк” зоз Кули, як и Дружтво „Руснак” зоз Сримскей Митровици – їх шпивацка ґрупа „Руски соловеї” и глумец Владимир Балащак.

У рамикох Фестивалу отворена и вистава фотоґрафийох Борислава Барну, а здруженя женох зоз Ямени, Ґибарцу, Бачинцох, Беркасова, Бикичу и Шиду тримали етно-штанди зоз смачнима домашнїма заєданями и лакотками дзе ше погосциц и окрипиц могли шицки учашнїки и нащивителє 17. „Мелодийох руского двору”.