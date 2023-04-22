Криж. Символ християнства. Окрем у церкви, мож го видзиц вироятно у каждим християнским обисцу – голєм єден криж на муре. Велї ноша крижик коло шиї, велї го маю як модни деталь, кладу на себе тетоважу крижа… А цо криж? Цо є поправдзе? То древо, два фалати древа попрейґа положени, котри бул єдна з найгорших справох за мученє у асирских, вавилонских и римских часох. То було место нєдостойней шмерци на котру осудзовани найгорши збойнїки, дзе таки, прибити на криж, охабени най ше муча и у мукох умру. Фаховци гуторя же би цело на крижу прецерпело мишанїну фойтованя, траценя креви, дегидрацию и одказованє розличних орґанох… „Од трох найбруталнєйших способох кед забиєце дакого у давних часох, розпяце ше брало за найгорше. За нїм ишло спальованє и обезглавйованє”, преноши Би-Би-Си вияву Луиз Килиєрс з Южней Африки, научнїци котра преучує тоту тему.

Значи, ясне же криж подрозумює шмерц у найгорших церпеньох порихтани за найгорших збойнїкох. Задумайме, преходзиме по улїчкох дзе крижи поставени з повишанима людзми котри умераю у аґониї, и вец символ такей шмерци, таку справу за мученє кладземе на себе и до обисца. Чудно, гей?

До Христового розпяца на таки и подобни способи стотками роки страдали людзе. Алє кед Христово воскресенє основа християнскей вири, чом вец християном символ вири справа за мученє на котрей Исус умар?

На розум ми приходзи стара латинска присловка – memento mori – здогадњи ше шмерци. Бо шмерц нас здогадує на наш конєц, цо зме робели, як зме хасновали днї живота и на цо зме трацели час. Христ прешол драгу од учителя котри приповедал о любови и спашеню зоз словом виздравйовал хорих и оживйовал мертвих до найгоршого збойнїка, а праве пре тото шицко осудзени є на шмерц як найвекши злодїй. А шицко пре любов ґу чловечеству. Исус Христ шлєбодно прилапел тоту муку и шмерц нєдостойну за такого чловека.

А ми? Кед би Христ жил у нашим чаше, препознали бизме го, чи бизме кричали: „Розопнї го, крев його на нас и нашо дзеци”? Чи би нам правила и предписаня замуцели думки и вид так же бизме у нїм видзили даякого чудака цо вжал себе до глави же є Син Божи?

А ношиме крижики. Символ приданя и шлєбоди и опомнуце же ше єден, подполно свидомо, жертвовал за шицких нас. И же и ми маме учасц у тей жертви на крижу-олтару нашого спашеня, гоч зме народзени два милениюми познєйше. И же воскресеня нєт през шмерци. Зато у церкви кед ше преславює криж, шпива ше тропар – „Хресту твойому ше кланяме, Владико, и Святе воскресенє Твойо славиме”. Зато тот криж нє лєм символ, алє и драгоказ наших животох. Най прилапиме наш криж живота знаюци же после крижа идзе воскресенє. У каждим смислу. През тей вири обисца и нашо цела були би украшени зоз символом шмерци. А од крижа праве нови живот почина. Христос воскрес! Воистину воскрес!