Мемориял Петра Ризнича Дядї будзе у ярнїм термину

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни 56. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї будзе отримани у ярнїм термину, у априлу, найвироятнєйше од 12. по 21. април, догварене на схадзки Орґанизаицйного одбору Мемориялу (ООМ).

На тей схадзки потвердзени рамик за тогорочни Мемориял и подлєгує пременком, та прето такой за идуци тидзень заказана нова схадзка ООМ же би ше видзело цо догварене.

Гоч початна идея, як визначел предсидатель ООМ Валдимир Надь же би 56. Драмски мемориял бул змистово пополнєни зоз одредзеним репертоаром у котрим би ше обновело представи котри у форми, ООМ нє прилапел идею же би ше репризовало представи котри уж наступели на Мемориялу, алє же би тогорочна, най повеме „преходна” концепция Мемориялу була базована на провадзацих програмох и госцуюцих представох.

З оглядом же ше прешлого року указал як интересантни вечар здогадованя на театралного дїяча Йовґена Медєшового, а того року єст пецерих ювилантох котри заслужую найсц ше на репертоару, отримало би ше два вечари ювилантох. Єден вечар на Мемориялу би бул пошвецени стенд ап комедиї.

На репертоару тогорочного мемориялу нашла би ше и представа Драмского студия „АРТ” – продукция за дзеци Дома култури Руски Керестур, а идея же би ше поволало ище даєдну дзецинску представу.

Новосц и же би ше на дзецинску представу поволало и дзеци зоз наших место котри би зоз автобусом пришли на Мемориял.

Преход зоз єшеньского на ярнї термин Мемориялу будзе боляци, визначел Владимир Надь и буду ше мушиц правиц компромиси же би и публика и дїяче були задовольни.