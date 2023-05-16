Мемориялни обегованя др Србивой Петров у Србобрану

СРБОБРАН – На Конїцких обегованьох котри отримани у Србобрану участвовали и двохме учашнїки Конїцкого клуба „Русин” зоз Руского Керестура, а зазначени и красни резултати.

Иґор Надь – його кобула Полонеза завжала перше место, котру гонєл Йован Попин искусни вожач.

Иґор Папуґа – його Марко завжал штварте место, а то було и його перше гонєнє коня – дебитовал на тим обегованю.

Кажде обегованє мало свою назву од спонзора, та так Полонеза Иґора Надя бежала, дзе обегованє ношело назву „Долово у шерцу”. Вибегла час од 1:18:9 по километру, а змаганє було до 1.500 боди. У тей партиї бежали шицки дванац конї, кельо и максимално можу стартовац.

Марко Иґора Папуґу бежал у змаганю до 3.000 боди, а резултат котри зазначел бул 1:18:5 по километру. Обегованє ношело назву „Пионир а.д. Србобран”. У тей партиї бежало лєм шейсц конї.

На тих конїцких обегованьох було дзешец обеговацки точки и участвовали коло 80 конї, а обеговали ше на 1.600 метери.

Керестура, так же мали вельку потримовку.

Идуце обегованє будзе отримане на соботу 20. мая у Суботици, дзе буду участвовац и нашо гарла зоз КК „Русин”.