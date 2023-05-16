РутенпресСпортТексти

Мемориялни обегованя др Србивой Петров у Србобрану

автор Д. Барна
автор Д. Барна 32 Опатрене

СРБОБРАН – На Конїцких обегованьох котри отримани у Србобрану участвовали и двохме учашнїки Конїцкого клуба „Русин” зоз Руского Керестура, а зазначени и красни резултати.

Иґор Надь – його кобула Полонеза завжала перше место, котру гонєл Йован Попин искусни вожач.

Иґор Папуґа – його Марко завжал штварте место, а то було и його перше гонєнє коня – дебитовал на тим обегованю.

Кажде обегованє мало свою назву од спонзора, та так Полонеза Иґора Надя бежала, дзе обегованє ношело назву „Долово у шерцу”. Вибегла час од 1:18:9 по километру, а змаганє було до 1.500 боди. У тей партиї бежали шицки дванац конї, кельо и максимално можу стартовац.

Марко Иґора Папуґу бежал у змаганю до 3.000 боди, а резултат котри зазначел бул 1:18:5 по километру. Обегованє ношело назву „Пионир а.д. Србобран”. У тей партиї бежало лєм шейсц конї.

На тих конїцких обегованьох було дзешец обеговацки точки и участвовали коло 80 конї, а обеговали ше на 1.600 метери.

Керестура, так же мали вельку потримовку.

Идуце обегованє будзе отримане на соботу 20. мая у Суботици, дзе буду участвовац и нашо гарла зоз КК „Русин”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На стреду будзе схадзка Роботного цела за младих

Промоция Каталоґу збирки Гражданске облєчиво Музея Войводини, авторки...

Отримана акция добродзечного даваня креви

Русиново рукометаше треци на концу Першенства

Малацко одбавел без гришки