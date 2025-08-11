Вирски животРутенпресТексти

Мож ше приявиц на Мемориялни турнир „За Мария”

автор С. Саламун
автор С. Саламун 10 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Фодбалски клуб Бачка 1923 и того року орґанизує Момориялни турнир За Мария. На Турниру можу участвовац дзеци народзени од 2012. по 2017. рок.

Котизация за участвованє 8.000 динари, будзе ше бавиц по системи; 2012. рок 10+1, 2013. и 2014. рок 8+1, а други 6+1.

Приявиц ше мож при Драґанови Тривуновичови на число телефона 061/132-55-59.

Орґанизаторе обезпечели погари и медалї за перши три места, индивидуални награди найлєпшим поєдинцом, як и ошвиженє, овоц и сендвичи учашнїком.

Стретнуца ше будзе бавиц на штварток, пияток и соботу, 28, 29. и 30. авґуста на фодбалским стадиони ФК Бачка 1923 у Дюрдьове, а перше почнє на 8:30 годзин.

