Меновани члени шицких штирох одборох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На порядней 40. схадзки Националного совиту рускей националней меншини потвердзени штири мандати новим членом, меновани члени до штирох обовязних одборох, и предсидателє двох одборох котри були цалком розпущени. Попри тим, принєшени и даскельо одлуки котри ше одношели на чечуци активносци и збуваня вязани за руску заєднїцу.

На место членох котри задзековали, Републична виберанкова комисия потвердзела мандати Силвиї Малацко, Владимирови Олеярови и Мариї Станкович зоз лїстини „Руснаци вєдно”, и Наташи Макаї Мудрох зоз лїстини „Руска матка за Руснацох”.

Потим до Одбору за образованє дзе остали лєм предсидателька Сенка Мученски и членїца Славица Чельовски, меновани шлїдуюци особи: Зденко Лазор, Андрея Чернок, Наташа Макаї Мудрох, Мая Дюмич, Татяна Колєсар и Александра Йованов. До Одбору за културу, попри потерашнїх предсидательки Меланиї Мали, и членох: Миколи Папуґу, Тамари Балоґ, Наташи Еделински Миколка, Татяни Дудаш, Амалиї Ковач, новоменовани Елемир Джуджар и Ґабриєла Саянкович.

Оформени и Одбор за информованє, предсидателька Мартица Тамаш, а члени: Єлена Перкович, Саня Тиркайло, Владимир Джуджар, Михайло Катона и Златка Чизмар. Надалєй фоморвани и Одбор за урядове хаснованє язика и писма, за предсидателя вигласани Михайло Фейса, а за членох: Юлиян Рамач, Мария Сакач, Гелена Медєши, Зинаида Будински, Анита Ґовля и Светлана Стойков.

Медзи иншим, дата согласносц на вименки и дополнєня Финансийного плану за чечуци рок Заводу за културу войводянских Руснацох, потим до Совиту за медзинационални одношеня Городу Нови Сад, место покойного Миломира Шайтоша, меновани Славиша Сабадош.

Схадзки прусуствовали 13 зоз 19 членох: предсидатель Стеван Самочета, Тамара Балоґ, Славиша Сабадош, Мелания Мали, Михайло Пашо, Биляна Ковачевич, Владимир Олеяр, Микола Кухар, Микола Папуґа, Михайло Фейса, Мария Дорошки, Наташа Макаї Мудрох и Олена Папуґа.