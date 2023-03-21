Меновани општински поверенїки у месних заєднїцох

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Шид, одборнїки вигласали звити о роботи явних установох, хторим локална самоуправа снователь, за прешли 2022. рок, як и звит о вивершеню розходох за прешли рок Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“.

СО тиж меновала општинских поверенїкох у шицких 19 месних заєднїцох у општини, пре вицек мандата Совитох, по отримованє нових виберанкох, а найдлужей на шейсц мешаци.

У МЗ Шид поверенїк будзе Катица Виюк зоз Шиду, у МЗ Бикич Деян Бобаль, у МЗ Беркасово Ненад Видович, а у МЗ Бачинци Дьордє Стевич и їх троме потераз були предсидателє Совиту у своїх МЗ.

Одборнїки дали согласносц на одлуку Надпатраюцого одбору ЯКП „Водовод“ о длугорочним кредитним задлужованю за инвестициї и за обрацаюци средства.