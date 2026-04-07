Меновани поверенїки локалней самоуправи у Месних заєднїцох

ШИД – На схадзки Скуптшини општини (СО) Шид хтора отримана пияток, 3. априла одборнїки меновали поверенїкох локалней самоуправи у шицких 19 Месних заєднїцох на подручу општини.

Поверенїк у Шидзе Ґоран Ґраховац, у Бачинцох Неманя Митрович, у Беркасове Ненад Видович, а у Бикичу Деян Бобяль, а поверенїки ше менує понеже длугши час вишол мандат Совитом Месних заєднїцох, а нови виберанки нє отримани.

СО тиж принєсла Одлуку о вименкох и дополнєньох Одлуки о социялней защити як и Одлуку же би ше започало виробок териториялней стратеґиї подручох городу Сримска Митровица и општинох Индїя, Ириґ, Печинци, Рума, Стара Пазова и Шид.

Тиж скупштина констатовала задзекованє о.д. директора Центра за социялну роботу Небойши Ковачевича и за о.д. директора меновала дипломовану правнїцу Наташу Нонкович.