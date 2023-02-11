Меншини богатство Републики Сербиї

БЕОҐРАД – Унапредзенє положеня националних меншинох през подзвигованє свидомосци о значеню права националних меншинох, змоцньованю капацитетох на локалним уровню, як и запровадзованє системи провадзеня реализациї Акцийного плану за национални меншини, були главни теми на сходу хтори отримани прешлого тижня 8. фебруара у Палати Сербия у Беоґрадзе.

Сход иницировало Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, односно державни секретар спомнутого Министерства, проф. др Рейхана Р. Куртовича. На сходу були присутни: директор ECMI проф. Др Бела Петаи, як и представителє Делеґациї ЕУ у Сербиї и GIZ – а, а у рамикох проєкта „Потримовка моцнєню владавини права у Републики Сербиї”.

На сходзе представени план активносцох хтори запровадзи Европски центер за меншински питаня (ECMI) зоз Фленсбурґа по 2025. рок. План облапя штири обласци: унапредзенє методолоґиї за провадзенє Акцийного плану за национални меншини; змоцньованє капацитетох националних совитох националних меншинох; змоцньованє капацитету совиту за медзинационални одношеня; як и подзвигованє свидомосци державних службенїкох о правох националних меншинох.

Представени активносци, унапрямени ґу реализациї часци акцийного плану за поглавє 23 з хторим ше унапредзує положенє националних меншинох, запровадзи проєктни тим Европского центру за меншински питаня (ECMI) зоз Фленсбурґа (Нємецка) хтора випитує розлични аспекти зашити националних меншинох у Европи.

Проєкт финансує ЕУ и нємецке Союзне министерство за економске сотруднїцтво и розвой (BMZ).