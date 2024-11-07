Меншински язики Войводини – успихи и проблеми

НОВИ САД – У рамикох означованя „Дньох українского язика и писменосци” у просторийох Културного центру, стреду, 6. новембра отримани округли стол на тему „Язики меншинских заєднїцох у Войводини – успихи и проблеми”.

Уводни викладаня з тей нагоди мали предсидатель Дружтва, Мирослав Хочак, амбасадор України у Републики Сербиї Володимир Толкач, як и проф. др Людмила Попович спред Комисиї експертох у тей обласци.

На сходу бешедоване о положеню меншинских язикох у Войводини у обласци информованя и образованя, насампредз о призначених проблемох.

Кед слово о институционалней потримовки бешедоване о локалней повелї як инструменту защити меншинских язикох, хтора пред двома роками подписана и запровадзена у трох локалних самоуправох – Кули, Канїжи и Сримскей Митровици. Нажаль пре завжатосц представителє спомнутих општинох нє були присутни, так же о проблемох и успихох у пракси применьованя Повелї з тей нагоди нє було слова.

Як визначене на сходу за тераз обачени розкрок спомедзи штири меншински язики, заєднїци, хтори у законодавней системи од конца Другей шветовей войни и у ровноправним положеню зоз векшинским язиком и заєднїцами хтори ровноправни статус достали концом двацетого вику.

Визначене и же образованє на тих просторох за тераз обезпечене на 8 язикох у порядней настави и на тиж тельо язикох у виборней настави. Як поведзене така система нє достаточна за здобуванє знаня зоз мацеринскей бешеди, а ришенє би могло буц орґанизованє двоязичней образовней системи.

Кед слово о медийох право на информованє на язикох националних меншинох ше витворює у форми друкованих и електронских медийох. У тим смислу Явни сервис РТВ єдинствени приклад у Европи.

Сход орґанизовало Дружтво за українски язик литературу и културу „Просвита”.