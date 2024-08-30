Мерковац на чистоту у каждим смислу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера вирни парохиї св. отца Миколая зоз постом, молитву и присуством на Службох Божих означели швето Усикновениє глави Йоана Хрестителя. Як уж узвичаєне, служба на 10 годзин була у Водици.

Службу служели парох керестурски о. Владислав Варґа, о. Михайло Шанта, о. ЯрославВарґа, а о. Владимир Медєши споведал цалу службу.

У своєй казанї о. Михайло Шанта визначел важносц чистоти у живоце вирних у каждим смислу. Ту найвецей слово о чистоти одношеньох медзи людзми, же грих може поцагнуц до цмоти, а окреме препоручел мерковац вирним на їх думки же би нїкого нє повредзели.

До Водици пришло красне число вирних, без огляду на горучаву.