Место єдней, буду осем предшколски установи

НОВИ САД – Предшколска установа „Радосне дзецинствоˮ будзе загашена. Скупштина городу Нови Сад, хтори снователь тей установи, формує осем окремни предшколски установи.

Спрам предкладаня зоз терашнього Радосного дзецинста би були направени нови предшколски установи у Петроварадину, Ветернику, у Новим Садзе у Ченейскей, Бати Бркича, Павла Симича, Бранимира Чосича, Народного фронта, Янка Чмелика.

ПУ „Пчолка Мая” будзе мац централну кухню дзе ше и далєй будзе вариц до шицких обєктох, а зоз тоту реорґанизацию будзе 100 воспитни ґрупи вєдно.

Место єдного директора буду осем, зоз своїма заменїками, администрацию у каждей новей установи.