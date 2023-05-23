„Метаморфозиˮ и пред коцурску публику

КОЦУР – Ансамбл Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура внєдзелю, 21. мая, одбавел представу „Метаморфози” и пред коцурску публику.

После успишней премиєри на 54. Драмским мемориялу „Петра Ризнича Дядї” и виводзеньох у Руским Керестуре и Дюрдьове, представа бавена на бини Велькей сали Дома култури у Коцуре, цо источасно була и перша подїя после реновираня тих просторийох котре тирвало длугши час.

„Метаморфози” облапяли вецей сценски слички през котри ґлумци на гумористични, а источасно и иронични способ приказали рижни животни ситуациї, хтори ноша и глїбше порученє.

Шицки присутни зоз вельку повагу провадзели кажду сцену и кажде слово виведзене на сцени. И коцурска публика представу похопела як комедию, алє, як велї прекоментаровали, зоз животним порученьом. Коцурци тиж уживали и у квалитетних сонґох и добрим виводзеню Мирослава Малацка, котре шицких здогадло на популарни мюзикли.

Зоз громким аплаузом публика наградзела ґлумцох по законченей представи, а велї опрез Велькей сали ище длуго дискутовали о тим цо виведзене того вечара на бини коцурского Дому култури.

Текст за сучасни „Метаморфози”, прилагодзени нєшкайшому часу и швету, написал го Милош Николич, а представу режирал Славко Орос.

Коцур, после Дюрдьова, бул друге место у хторим ансамбл Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура виведол представу „Метаморфози”.