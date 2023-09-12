„Метаморфозиˮ на Петровецким театралним фестивалу

БАЧКИ ПЕТРОВЕЦ – Руски народни театер „Петро Ризнич Дядяˮ зоз представу „Метаморфозиˮ 13. септембра, з початком на 20:30 годзин госцує на фестивалу 28. Петровецки театрални днї.

Автор представи Милош Николич, а режирал ю Славко Орос. Текст за представу преложела Ирина Гарди Ковачевич, асистент режисера Таня Арва Планчак, майстрове тона и шветла Владимир Бесерминї и Желько Пашо, а за костими ше остарала Таня Орос. Суфлер и реквизитер Таня Арва Планчак.

Сонґи по ориґиналних прозних текстох М. Николича вишпивали И. Г. Ковачевич и Славко Орос, а компоновал Владимир Малацко. За сонґ „Представа сходзи з репертоара” авторе текста Михал Рамач и Славко Орос, музика Ґоран Павич, аранжман Владимир Малацко. Шпивали: Мирослав Малацко, Марина Роман, Дорика Емейди, Емил Няради, Владимир Надь, Владимир Варґа и Михайло Бодянец. Знїманє и монтажа сонґох Саша Палєнкаш.

Патрачом ше представи одлична керестурска ґлумецка екипа: Мирослав Малацко, Яким Винаї, Адриана Надь Барна, Ненад Канюх, Мая Зазуляк Гарди, Иван Емейди, Силвия Малацко, Владимир Варґа, Емил Няради, Владимир Надь, Ксения Бодянец, Андрей Орос, Михайло Бодянец, Снежана Малацко, Ребека Планчак, Андрея Штефанко.

Наш Театер наступи у дружтве Словцкого войводянского театра зоз Бачкого Петровцу, Театру „Андрей Баґарˮ зоз Нїтри, зоз Театром „Йозеф Ґреґор Тайовскиˮ зоз Зволену, Театром Акадмиї уметносци у Банскей Бистрици, Народного театру „Стерияˮ – професийна сцена на румсунким язику зоз Вершцу, та зоз Спишским театром зоз Спишскей Новей Веси.