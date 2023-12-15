НОВИ САД – У Новим Саду, штварток, 14. децембра отримана конференция на тему – Миґрациї и национални и културни идентитет. На сходзе на тоту тeму бешедовали еминентни фаховци и експерти, як и представителє ресорних министерствох и секретариятох.

Насампредз сход отворели зоз уводнима викладанями Александар Попов, директор Центру за реґионализем др Иван Бошняк, державни секретар у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Адриан Борка, реґионални директор Фондациї Ханс Зайдел за Юговосточну Европу др Клаус Фисинґер и представитель Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – нацинални заєднїци.

Були отримани три панел дискусиї – Миґрациї як ґлобални феномен, спокуси националного и културного идентитету на хторим бешедовали експерти зоз Ґеоґрафского факултету Универзитету у Беоґраду др Даница Шантич и зоз Форуму за етнїчни одношеня др Душан Янїч.

Други панел бул на тему – Миґрациї як инструмент розвою Серби – илузия чи реална можлївосц о хторей бешедовала др Миряна Рашевич и треци панел бул на тему – Нукашнї и вонкашнї миґрацийни процеси – рефлексия на витворйованє правох националних меншинох о хторей бешедовал експерт Роберт Сепи.

На сходзе миґрациї охарактеровани як комплексни и зложени проблем зоз хторим зочени цали швет. Причини миґрацийом єст вецей, поєдноставене людзе сцекаю од войни и глєдаю сиґурне место за живот, алє и лєпше економске положенє. Важне надпомнуц же єст миґрациї до другох державох, а єст и нукашнї миґрациї, односно миґрациї зоз валалох до городох. На швеце єст 281 милион миґрантох. Алє подполну слику о рушаню миґрацийох ше здобува и з податку же на тото число треба додац ище 700 милиони нукашнїх миґрантох.

Пошлїдки миґрацийох числени, а найзначнєйши же ше зменшує число жительох, зменшане число народзених, старе жительство, гашенє валалских штредкох…

Но, могло би ше повесц же ше миґрация жительства найвецей одражує на мали национални меншини, заєднїци. Наш приклад, Рускей меншини, заєднїци, очиглядни, насампредз, кед ше до огляду вежнє податки зоз остатнього попису жительства.