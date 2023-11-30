БЕОҐРАД – Прешлого тижня любительох атлетики, спорту як и шицких Руснацох, зрадовала вистка же наш славни атлетичар Михаил Дудаш меновани за директора Беоґрадского атлетского митинґу у завартим просторе.

Тих дньох за нагоди менованя Михаил на своїм фейсбук налогу обявел:

– Велька ми чесц же сом вибрани на место нового директора Беоґрадского атлетского митинґу у завартим просторе (БИМ) стриберней катеґориї World Athletics Indoor Tour. З тей нагоди винчуєм потерашньому директорови Предраґови Момировичови на посцигнутим розвою БИМ-у у предходним часу, як и цалей екипи його сотруднїкох. Дзекуюци им БИМ постал шветово познати бренд и шицки атлетичаре жадаю же би ше змагали у нашей держави. Тиж так наявюєм нови БИМ 24 хтори будзе отримани 13. фебруара 2024. року, а на хторим шицки будземе мац нагоду у нашей пристолнїци вигосциц найлєпших атлетичарох швета и вшелїяк уживац у їх спортских схопносцох – написал Михаил Дудаш.

Пред роком Михаил меновани и за Спортского директора атлетского союзу. То вшелїяк велька чесц, як з тей нагоди виявел, алє и велька обовязка. Насампредз же маме уж преверених атлетичарох хтори уж маю вельо добри резултати за собу, а тиж так и младих атлетичарох хтори на початку успишних атлетских кариєрох.