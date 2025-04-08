Михаил Дудаш пришол потримац протест у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – На протесту котри бул отримани внєдзелю, 6. априла, у центру валала, з полно оптимизму бешедовал атлетичар Михаил Дудаш. Пред тим за наймладших бул пририхтани мини спортски полиґон, а за шицких нащивительох було пририхтане погосценє.

Тот протест означела пригодна бешеда атлетичара Михаила Дудаша котри визначел же треба потримац студентох и просвитних роботнїкох котри остатнї час под вельким прициском. Попри тим, наглашел же важне нє одустац у тей борби, же важне почитовац кажде думанє, и же кажде ма право думац як сце, алє же нїхто нє ма право знєважовац цудзе думанє и цудзе право на шлєбодну бешеду.

За наймладших нащивительох бул обдумани спортски атлетски полиґон, зоз вельку дзеку и одушевийом участвовали полно дзеци, на концу доставали символични медалї, а за шицких присутних бул порихтани стол зоз закуску и напойом.

На самим концу, орґанизаторе подзековали шицким донатором котри помогли же би ше тот сход отримал, та шицким котри пришли зоз других местох, як и дежурней єдинки полициї котри обезпечовали транспорт же би шицко прешло без инцидентох.