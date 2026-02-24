Михайло Надь влапел найвекшу рибу

РУСКИ КЕРЕСТУР – На рибалову Еделински у Руским Керестуре, внєдзелю 22. фебруара було отримане змаганє у спортским риболову на фидер (Method Feeder).

На змаганю, по красней хвилї, участвовали 30 змагателє, хтори були росподзелєни до штирох секторох.

Найлєпши резултати по секторох:

сектор (1h A) – 1. место завжал Милош Йожич (33,500 килоґрами);

сектор (1h B) – 1. место завжал Стева Нинков (35,900 килоґрами);

сектор (0,2h) – 1. место завжал Михайло Чернок (28,650 килоґрами);

сектор (Ярок) – 1. место завжал Владимир Тиркайла Тики (58,300 килоґрами).

Окремне припознанє достал Михайло Надь Пикси, хтори на нєдзельовим змаганю влапел два найвекши риби, єдна була чежка 6,380 килоґрами, а друга 5,770 килоґрами.

На змаганю у спортским риболову вкупно влапене 199 фалати, а риба була чежка аж 524,2 килоґрами.

За найлєпших змагательох були обезпечени вредни награди.

Орґанизатор змаганя у спортским риболову на фидер (Method Feeder) у Руским Керестуре бул Мирко Фекете зоз помоцу рибалова Еделински.