Миклошевчанє преславени Дзень Руснацох

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – У рамикох преслави Дня општини Томповци, 20. мая, КУД „Яким Ґовля” орґанизовало локалну пресаву Дня Руснацох у Републики Горватскей (РГ). Програма, котру водзели Леся Мудри и Соня Папуґа, почала на 19 годзин, а на початку з пригоднима словами, присутних поздравели начальнїк општини Милан Ґрубач и представнїк Руснацох у Совиту за национални меншини РГ и тайомнїк Союзу Русинох РГ Звонко Костелник.

Шветочну програму отворели млади члени дружтва. Владимир Мишлєнович пречитал писню Край мой родими любим миклошевского писателя Митра Надя, а Николина Бучко одшпивала шпиванку Родими край.

Потим ше представел женски трио Леся Мудри, Люба Колєсар и Ана Бучко зоз шпиванку Ой плаче голубка у а капела виводзеню. Женска шпивацка ґрупа одшпивала шпиванку Дує витрик, а Андрей Пап пречитал писню Виприповедам ци раз миклошевскей писательки Агнетки Балатинац. Дуо Ана Бучко и Люба Колєсар одшпивали новокомпоновану шпиванку Студзенка, Ива Чордаш печитала писню По моєй ровнїни Любки Сеґеди Фалц, а Люба Колєсар одшпивала шпиванку Писнї Сон.

Миклошевци рускей литератури подаровали велїх писательох и поетох, медзи нїма и Нада Батакович котра написала шпиванку у народним духу Два голуби, а компоновала ю Ана Бучко и по першираз виведла у Миклошевцох. После нєй Соня Папуґа пречитала стихи своєй писнї Добре рано, дню прекрасни. Того вечара, затрепецели и струни тамбури, Андрей Пап, школяр 8. класи основней школи и 4. класи музичней школи у интструменталним виводзеню одграл шицким нам добре познату шпиванку Ружи, червени ружи.

Предком котри вше буду у красних паметаньох, женска шпивацка ґрупа одшпивала шпиванки котри вони дараз шпивали, Пред нашима дзверми, На желєней трави и Ей як себе зашпивам, з чим закончена шветочна програма преслави Дня Руснацох у РГ.