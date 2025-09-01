Вистава и програма „З рускей кухнї” означели перши дзень манифестациї

МИКЛОШЕВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – У Доме култури Миклошевци 29. и 30. авґуста 2025. року отримана ювилейна 40. Културна манифестация „Миклошевци 2025”, а источашнє означена и 75. рочнїца снованя КУД „Яким Ґовля”.

Пияток, 29. авґуста, програма почала зоз отвераньом вистави малюнкох членох здруженя „Уметносц у живоце” Миклошевци у голу Дома култури и роботню енкаустики за дзеци хтору водзели Соня Папуґа и Зденко Бики.

У сали могло поопатрац виставу ручних роботох „З рускей кухнї” дзе виложени вишивани хлєбовки и фартущки, полїчку зоз приготовену жимнїцу и велї предмети зоз прешлосци. Тоту виставу порихтали Сара Красник и Владимир Мишлєнович.

На тему рускей кухнї отримана и пригодна програма хтору на барз интересантни и интерактивни способ водзела Леся Мудри. На нєпоштредни способ дзеци, Женска шпивацка ґрупа, алє и публика, дознали вецей о стародавних єдлох и обичайох. Окрем даскелїх рецитацийох и веселих шпиванкох, на проєктору приказани и слики зоз свадзбох и дисновторох цо на окремни способ дочарало програму.

„Руску кухарку” на руским и сербским язику, хтору видала НВУ „Руске слово”, публики представела єй авторка Блажена Хома Цветкович, а сликовнїцу за дзеци „Кухня” Ясмина Дюранїн.

Шицки присутни могли покоштовац дзепоєдни стари руски єдла и дружиц ше у приємней атмофсери на програми „Смаки традициї” у орґанизациї госцолюбивих Миклошевчаньох.

Тогорочна манифестация отримана дзекуюци домашньому КУД „Яким Ґовля”, а под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей и сопокровительством Општини Томповци и Союзу Русинох Републики Горватскей.