Отримана манифестация „Миклошевци 2025“

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – Всоботу, 30. авґуста, на лєтней бини у центру валала отримана ювилейна 40. Културна манифестация „Миклошевци 2025“, а з нагоди 75 роки КУД Яким Ґовля Миклошевци и 40 роки Културней манифестациї.

На Културно-уметнїцкей програми „Поздрав ровнїни“ домашнїх и нащивительох зоз пригоднима словами привитали предсидатель КУД Яким Ґовля Славко Ждиняк, началнїк Општини Томповци Милан Ґрубач и член Совиту за национални меншини Републики Горватскей (РГ) Звонко Костелник котри отворел манифестацию.

Програма традицийно почала зоз шпиванку „Миклошевци мойо мили”, а одшпивали ю Лана Вулич и Владимир Мишлєнович, потим наймладши члени домашнього дружтва, дзецинска фолклорна ґрупа, ше представели зоз „Палїчковим танцом“, пририхтала их Леся Мудри.

У богатей и рижнородней програми Миклошевчаньом ше на бини представели и КУД „Осиф Костелник“ Вуковар, КД Русинох Осиєк, мадярске КУД „Чаковци“ Чаковци, Дружтво Руснацох и Українцох „Рушняк“ Приморско-ґоранскей жупаниї Риєка, КУД „Яким Гарди“ Петровци, и КД Руснацох Винковци.

Тогорочни госц манифестациї бул Руски културни центер зоз Нового Саду, а представел ше зоз богатим и увежбаним репертоаром мишаней шпивацкей ґрупи, виводзацку и ветеранску фолклорну ґрупу.

Патрачох през програму водзела Анамария Мудри, а после програми, предлужене заєднїцке друженє зоз вечеру.

Културна манифестация „Миклошевци 2025“ того року отримана по 40. раз у орґанизациї КУД „Яким Ґовля“ Миклошевци, а под покровительством Совиту за национални меншини РГ, сопокровительством Општини Томповци и Союзу Русинох РГ.