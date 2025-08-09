КултураРутенпресТексти

Концом авґуста будзе 40. манифестация „Миклошевци 2025”

автор В. Вуячич 9 Опатрене

МИКЛОШЕВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – На пияток и соботу, 29. и 30. авґуста будзе 40. Културна манифестация „Миклошевци 2025”. Тогорочна манифестация у знаку двох ювилейох – 75. рочнїци КУД „Яким Ґовля” Миклошевци и 40. рочнїци Културней манифестациї „Миклошевци”.

На пияток, 29 авґуста Културна манифестация „Миклошевци 2025” почнє на 17 годзин зоз виставу малюнкох членох здруженя „Уметносц у живоце” Миклошевци и роботню енкаустики хтору будзе водзиц Соня Папуґова у Дому култури Миклошевци. Потим на истим месце, на 18 годзин, будзе указана вистава ручних роботох „З рускей кухнї” и пригодна културна програма. У центре Миклошевцох на 18.45 будзе програма наволана „Смаки традициї” кед ше будзе рихтац и коштовац традицийни єдла, а участвовац буду члени зоз: ЛЗ „Куна” Томповци, ШРЗ „Лєняк” Миклошевци, ФК „Русин” Миклошевци, КУД „Чаковци” Чаковци и КУД „Яким Ґовля” Миклошевци.

На соботу, 30. авґуста на 16:45 положи ше венци ґу памятнїку и на 17 годзин почнє Културно-уметнїцка програма „Поздрав ровнїни” на отвореней бини кед буду участвовац члени: КУД „Яким Ґовля” Миклошевци, КУД „Яким Гарди” Петровци, КУД „Осиф Костелник” Вуковар, КД Руснацох Винковци, КД Руснацох Осиєк, КУД Чаковци, КУД А. Ґ. Матош Товарнїк и Руски културни центер Нови Сад.

Манифестацию орґанизує КУД „Яким Ґовля” Миклошевци под покровительством Совиту за национални меншини РГ и сопокровительох Општини Томповци и Союзу Руснацох РГ.

