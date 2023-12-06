Миколай нащивел дзеци у парохиї котра ноши його мено

РУСКИ КЕРЕСТУР – Саночне у катедралней цекрви св. отца Миколая пред шветом св. Николая арихепископа Мир-Ликийского чудотворца служели о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа.

После Саночного дзеци керестурскей парохиї дочекали св. Миколая котри их нащивел и подзелєл им пакецики. Програму за тоту нагоду порихтали дзеци Дружтва св. отца Миколя зоз шестру Авґустину Илюк, а младежска шпивацка ґрупа зоз ґитару и шпиваньом провадзели дзелєнє пакецикох.

Подзелєне коло 300 пакецики. Члени Церковного одбору кажди рок дарую 10 пакецики за тоту святочносц. Велї вирни ше одволали финансовац пакецики за дзеци котри нє маю тоту можлївосц. Зоз средствами котри назберани покрили ше и дарунки за дзеци и за старши особи котри ше штвартками стретаю у Каритасу.