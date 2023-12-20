Миколай обрадовал дзеци и у Коцуре

КОЦУР – У Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици пондзелок вечар, 18. децембра, отримане Всеночне з нагоди означованя швета Святого оца Миколая.

Всеночному присуствовали числени парохиянє, а того дня их парох коцурски о. Владислав Рац здогаднул на велькосц и доброту святого Миколая. Шпиванє и молитви ше розлївали по церкви и возвелїчали тот значни дзень шицким вирним.

По законченю Всеночного, отримана и святочна програма на чесц святому Миколайови. Зменьовали ше шпиванки и стихи з хторима наймладши парохиянє коцурскей парохиї славели його доброту и шицки його добри дїла. Миколай побешедовал зоз дзецми и здогаднул их як треба же би ше справовали и були добри християнє. Програму зоз виронаучнима дзецми пририхтала вироучителька Ксения Бесерминї.

Церква того вечара була полна, а наймладших вирних з радосцу провадзели їх найблїзши и члени фамелиї. По законченю програми, святи Миколай обрадовал шицки дзеци и подзелєл им коло 150 пакецики.

Ютредзень, 19. децембра, праве на швето Святого оца Миколая у шицких Службох Божих було и мированє парохиянох.