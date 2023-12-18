Вирски животРутенпресТексти

Миколай подзелєл 52 пакецики

автор М. Горняк-Кухар, Фото: В. Вуячич
автор М. Горняк-Кухар, Фото: В. Вуячич 15 Опатрене

НОВИ САД ‒ З нагоди швета святого Миколая у Церкви св. апостолох Петра и Павла внєдзелю подзелєни 52 пакецики. Присутних привитал парох о. Юлиян Рац, хтори шицким пожадал вельо Божо ласки и добра прейґ молитвох св. Миколая.

Як парох гварел, святитель нам дал приклад живей любови ґу ближньому, так як Исус научовал и указал. Вон зрозумел Христову бешеду о блаженствох, о худобних и прешлїдзованих, же треба дац хлєб, помоц и потїху з любову. Треба дац жемске, же би ше достало нєбесне, цо водзи до вичного живота.

Скорей як цо подзелєл пакецики, Миколай гварел же чул же у Новим Садзе и околїни єст добри деци, у оводи и школи, хтори помагаю другим людзом и прето заслужели дарунки.

Дзеци, хторих порихтала вироучителька Мелания Римар, Богу и добродїйови подзековали у краткей пригодней програми.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Єдноставносц шветох у красоти аматерскей роботи (фото)

Нєшка у Заводу промоция кнїжки „История Руснацох” др...

Нєшка Крачунски концерт музичней школи

На штварток У РКЦ будзе „Пахулька”

Никола Вукмирович достал награду „Таланти 2023”